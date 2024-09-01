İzinli Memur Mal Bildirimini Ne Zaman Verir?

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin "mal bildiriminin verilme zamanı" başlıklı 9'uncu maddesine göre mal bildirimlerinin 3'üncü maddede sayılan görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte verilmesi zorunludur.

"Mal bildiriminde bulunacaklar" başlıklı 3'üncü maddeye göre; genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurlar mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar

" Ek mal bildirimi" başlıklı 10'uncu maddeye göre; 3'üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. 8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.

"Mal bildiriminin yenilenmesi" başlıklı 11'inci maddeye göre; 3'üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.

" Süresinde mal bildiriminde bulunmama" başlıklı 17'nci maddeye göre; bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimin verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur. Bu ihtar, ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında mal bildiriminde bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcısına suç duyurusunda bulunurlar.

Bu bilgilere ve dönemin Devlet Personel Başkanlığı'nın bir görüşüne (Tarih: 30.03.2006, Bülten Sayısı: 24, Sayfa Numarası: 35) göre; gerek kamu personel mevzuatında gerekse mal bildiriminde bulunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen mevzuatta ücretli ya da ücretsiz izinde olan personelin ek mal bildiriminde bulunacağı süreye ilişkin ayrı bir düzenleme yapılmamış olması sebebiyle, takdir ve uygulama kurumunuzda olmak üzere, ek mal bildirimlerinin verilmesine ilişkin sürenin izin bitimini müteakip göreve dönüş tarihinden itibaren başlatılabileceği değerlendirilmektedir. Başka bir ifade ile ücretli/aylıksız izin (memurluk statüsü devam etmektedir) süresinde mal varlığında meydana gelen önemli değişiklikler izin dönüşünden itibaren 1 ay içerisinde beyan edilmelidir.

