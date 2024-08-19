Adana'da 9. kat penceresinden düşen genç öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde 9. kattaki dairenin penceresinden düşen genç hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 19:43, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 19:54
Karacaoğlan Mahallesi'nde 9 katlı binanın en üst katında oturan ve kas hastası olduğu öğrenilen Ferhan K. (20), pencereden düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Ferhan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.