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Yatağan'daki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 20:14, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 20:29
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Yava Mahallesi'ndeki yangınla ilgili Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliler savcılık ifadelerinde, olay tarihinde saat 10.00 sıralarında bölgeye bıraktıkları arılara bakım yapmak için gittiklerini, körüğü çakmakla tutuşturduklarını, körük dışında bir alanda ateş yakmadıklarını ileri sürdü.

İşleri bittikten sonra körüğü söndürüp bölgeden ayrıldıklarını iddia eden şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.

Görgü tanıkları ise yangının arı kovanlarının bulunduğu yerde başladığını belirttiği kaydedildi.

Ayrıca, şüphelilerin bahse konu arazide arıcılık faaliyetine ilişkin izinleri olmadığı tespit edildi.

- Olay

Yava Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında bölgeye arı kovanları koydukları tespit edilen M.Ş. ile oğlu İ.Ş, yangına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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