Datça'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 20:23, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 20:24
İlçede dün çıkan orman yangınının ardından bölgede çalışma yapan jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli dağlık araziye kaçtı.
Ekipler, tarafından saklandığı arazide yakalanan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından olayla ilgili 1 şüpheli daha gözaltına alındı.
Bu şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Olay
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği sanılan 1 şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında dün duyurmuştu.