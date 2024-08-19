Isparta'da otomobil ile pat pat çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Yaralılar ise ambulanslarla Uluborlu ve Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan C.K, B.B, F.D, Ş.A, H.T, D.G yaralandı, pat patta yolcu olarak bulunan Zehra Uygun (59) ve Gülfidan Güllü hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hikmet Kaya'nın (23) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Isparta-Senirkent kara yolu Üçyol-Dörtyol mevkisinde Fadime Aytan'ın (33) kullandığı pat pat ile çarpıştı.

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