Bakan Yerlikaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'u kabul etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 21:16, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 21:16
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koç ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti.