Memurun Mesai Saatinde Görev Yerinde Bulunmadan Mesai Saati Sonrası Aldığı Rapor Disiplin Cezasını Gerektirir mi?
657 sayılı Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve dönemin Devlet Personel Başkanlığı görüşü dikkate alındığında, memurun mesai saatinde görev yerinde bulunmadan mesai saati sonrası aldığı rapor nedeniyle doğrudan disiplin cezası uygulanamayacağı değerlendirilmektedir.
Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ'in "sevk işlemleri ve sevk belgesi" başlıklı 2'nci maddesine göre; kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, devir tarihinden itibaren, kurum tabiplikleri dahil birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına, sevkli olarak veya doğrudan, T.C. kimlik numarası ve kimlik tespiti için gerekli bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport) ile birlikte, sağlık karnesi olmaksızın müracaat edebileceklerdir. Kamu personeli için ayrıca, hasta yollama kağıdı (hasta sevk kağıdı) düzenlenmeyecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmet sunucuları, devir tarihinden itibaren müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti için, Sağlık Uygulama Tebliğinden belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemi (MEDULA, MEDULA-optik, eczane provizyon sistemi) üzerinden, T.C. kimlik numarası ile hasta takip numarası/provizyon alacaklardır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller" başlıklı 125'inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendi "özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek" aylıktan kesme; (D) bendinin (b) alt bendi "özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek" kademe ilerlemesinin durdurulması; (E) bendinin (d) bendi "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" Devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektirmektedir.
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "hastalık izni verilmesi" başlıklı 7'nci maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarına göre; memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir. Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur.
Bu bilgilere ve dönemin Devlet Personel Başkanlığı'nın bir görüşüne göre
(11.01.2017-190); 657 sayılı Kanunu memurun izinli olmadığı günlerde mesai
saatleri içerisinde görevinin başında olamayacağı haller (görevi sebebiyle kurum
dışında bulunma, tabip veya sağlık kuruluşlarına gitme gibi) dışında görevi
başında olmasını öngörmüş ve mesai saatleri içerisinde görevi başında bulunmayan
memur hakkında disiplin cezası verilmesini öngörmüştür. Mesai saatinde görev
yerinde olmayıp mesai saati sonunda alınan sağlık raporunda nasıl işlem yapılacağı
konusunda mevzuatta konu ile ilgili açıkça yapılmış bir düzenleme bulunmamakla
birlikte, mesai bitiminden sonra verilmiş olsa dahi raporun alındığı günün başlangıç
olarak kabul edilmesi gerekir. Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık
hizmeti sunucularına müracaat ederek söz konusu sağlık hizmeti sunucularınca
muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği
sürelerde izinli sayılması gerektiği, bu iznin suiistimal edildiği yönünde kanaate
varılması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgililerden sağlık hizmeti sunucularında
muayene edildiğine veya muayene sonrası tetkik ve tahlil yaptırdığına dair belge
istenebileceği; mesai saatinin bitiminden sonra sağlık hizmeti sunucularına
başvurarak hastalık raporu alınması halinde hastalık raporunun alındığı günün
hastalık izninin başlangıç tarihi olarak belirlenmesi ve söz konusu raporun
mezkür Yönetmelikte yer verilen usul ve esaslara uygun olması halinde hastalık
iznine çevrilmesi gerektiği; Devlet memurunun günlük çalışma saatleri içerisinde
bağlı olduğu amire hasta olduğuna ilişkin olarak bildirim yapması ve mesai saatinin
bitiminden sonra sağlık hizmeti sunucularına başvurarak hastalık raporu alması
halinde söz konusu memur hakkında herhangi bir disiplin işlemi yapılmaması;
zorlayıcı sebepler hariç olmak üzere Devlet memurunun günlük çalışma saatleri
içerisinde bağlı olduğu amire hasta olduğuna ilişkin olarak bildirim yapmaması
ve mesai saatinin bitiminden sonra sağlık hizmeti sunucularına başvurarak hastalık
raporu alması halinde ise günlük çalışma saatleri içinde göreve gelinmediği
süreler için memurun söz konusu rapor esas alınarak özürlü olarak kabul edilmesinin
mümkün bulunmadığı ve ilgili memur hakkında 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin
hükümleri uyarınca işlem yapılmasının mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.