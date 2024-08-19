İletişim Başkanlığından orman yangılarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale edildiğini ve 304'ünün söndürüldüğünü bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 22:57, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 23:04
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ormanın kahramanları son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale etti. Meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale eden ekipler 304 yangını söndürdü." ifadelerine yer verildi.