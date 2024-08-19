Süper Lig'de 2. haftanın maçları tamamlandı

Ligde 2. hafta, Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla tamamlandı.

Hatayspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı, Eyüpspor ise Bodrum FK'yi 4-1 mağlup etti.

İkide iki yapan Beşiktaş, 6 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takımla aynı puanı bulunan son şampiyon Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan 9 müsabakanın 4'ünü konuk takımlar, 3'ünü ise ev sahibi ekipler kazandı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda toplam 33 gol kaydedildi.

- Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: 1-2

Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: 1-2

Göztepe-Fenerbahçe: 2-2

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 1-2

RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 4-2

Beşiktaş-Antalyaspor: 4-2

Gaziantep FK-Samsunspor: 0-1

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1

ikas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: 4-1

NOT: Trabzonspor, 2. haftayı bay geçti.

- Puan durumu

Ligin 2. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ 2 2 0 0 6 2 4 6 2.GALATASARAY 2 2 0 0 4 2 2 6 3.İKAS EYÜPSPOR 2 1 1 0 5 2 3 4 4.RAMS BAŞAKŞEHİR 2 1 1 0 5 3 2 4 5.ÇAYKUR RİZESPOR 2 1 1 0 3 2 1 4 6.FENERBAHÇE 2 1 1 0 3 2 1 4 7.NET GLOBAL SİVASSPOR 2 1 1 0 2 1 1 4 8.TÜMOSAN KONYASPOR 2 1 0 1 4 4 0 3 9.GAZİANTEP FK 2 1 0 1 1 1 0 3 10.SAMSUNSPOR 2 1 0 1 1 2 -1 3 11.GÖZTEPE 2 0 2 0 2 2 0 2 12.TRABZONSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 13.KASIMPAŞA 2 0 1 1 3 4 -1 1 14.ATAKAŞ HATAYSPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1 15.CORENDON ALANYASPOR 2 0 1 1 3 5 -2 1 16.ANTALYASPOR 2 0 1 1 2 4 -2 1 17.BELLONA KAYSERİSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0 18.ADANA DEMİRSPOR 2 0 0 2 1 3 -2 0 19.SİPAY BODRUM FK 2 0 0 2 1 5 -4 0

- 3. hafta

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

23 Ağustos Cuma:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (GAİN Park)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Stat henüz açıklanmadı)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

NOT: Avrupa kupalarında play-off aşamasında mücadele edecek Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in ligin 3. haftasında oynayacağı maçlar ertelendi. Beşiktaş, 3. haftayı bay geçecek.