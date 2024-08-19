Süper Lig'de 2. haftanın maçları tamamlandı
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın perdesi kapandı.
Ligde 2. hafta, Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla tamamlandı.
Hatayspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı, Eyüpspor ise Bodrum FK'yi 4-1 mağlup etti.
İkide iki yapan Beşiktaş, 6 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takımla aynı puanı bulunan son şampiyon Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan 9 müsabakanın 4'ünü konuk takımlar, 3'ünü ise ev sahibi ekipler kazandı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda toplam 33 gol kaydedildi.
- Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: 1-2
Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: 1-2
Göztepe-Fenerbahçe: 2-2
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 1-2
RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 4-2
Beşiktaş-Antalyaspor: 4-2
Gaziantep FK-Samsunspor: 0-1
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1
ikas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: 4-1
NOT: Trabzonspor, 2. haftayı bay geçti.
- Puan durumu
Ligin 2. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|6
|2.GALATASARAY
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|2
|6
|3.İKAS EYÜPSPOR
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|4.RAMS BAŞAKŞEHİR
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|2
|4
|5.ÇAYKUR RİZESPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|6.FENERBAHÇE
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|7.NET GLOBAL SİVASSPOR
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|8.TÜMOSAN KONYASPOR
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|9.GAZİANTEP FK
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|10.SAMSUNSPOR
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|11.GÖZTEPE
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|12.TRABZONSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|13.KASIMPAŞA
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|14.ATAKAŞ HATAYSPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|15.CORENDON ALANYASPOR
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|16.ANTALYASPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|17.BELLONA KAYSERİSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|18.ADANA DEMİRSPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|19.SİPAY BODRUM FK
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
- 3. hafta
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
23 Ağustos Cuma:
21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (GAİN Park)
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Stat henüz açıklanmadı)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
NOT: Avrupa kupalarında play-off aşamasında mücadele edecek Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in ligin 3. haftasında oynayacağı maçlar ertelendi. Beşiktaş, 3. haftayı bay geçecek.