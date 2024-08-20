Manisa'da baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu

Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede, Ömür Ö'nün yazdığı değerlendirilen iki mektup buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

İçeriye giren akrabaları, baba ve 10 yaşındaki kızın hareketsiz olduğunu gördü.

Hürriyet Mahallesi 219 Sokak'taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden 49 yaşındaki Ömür Ö'den haber alamayan yakınları daireye geldi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net