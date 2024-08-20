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AK Parti kolları sıvadı: Seçim için 'erken' mesai başladı

Her seçimin ardından diğer seçime hazırlanan AK Parti, bu sefer mesaiye gurbetçilerle başladı. İlk olarak sınır kapılarında AK Parti'nin yurt dışındaki Türklere yönelik hizmetlerini anlatan kitapçıklar dağıtılıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 07:35, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 06:26
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AK Parti kolları sıvadı: Seçim için 'erken' mesai başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, 2028 seçim çalışmaları doğrultusunda kolları sıvadı. Başkanlık, sınır kapılarına giderek tatil için Türkiye'ye gelen gurbetçilere 23 yılda yurt dışındaki Türkler için neler yapıldığını anlatan kitapçıklar dağıttı. Kitapçıklarda oy kullanma imkanları, e-Devlet sayesinde Türkiye'ye gelmeden yapılabilen resmi işler, nüfus ve pasaport işlemleri, dövizle askerlik, sosyal güvenlik, sağlık ve gümrük, trafik, seyahat kolaylıkları anlatılıyor.

Kitapta yer alan bilgiler arasında, 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayısının 260'a çıkarıldığı, e-Konsolosluk hizmeti, gezici konsolosluk hizmeti, 8 dilde 7/24 hizmet veren konsolosluk çağrı merkezi gibi hizmetlerin hayata geçirildiği, yurt dışında yaşayan vatandaş arasından onları temsilen milletvekilleri seçildiği bilgileri de bulunuyor.

HER HİZMET VAR

Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının işlerini kolaylaştırmayı ve onlara her alanda yardımcı olmayı amaçlayan Yunus Emre Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluğu, Türkiye Maarif Vakfı, TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu gibi kurumların çalışmaları anlatılıyor.

23 YILIN HİKAYESİ

2023 seçimlerinde 73 ülke, 151 dış temsilcilik ve 16 şehirde 692 sandık kurulmuş, yüzde 56,3 katılım oranı ile dünya genelinde rekor kırılmıştı. AK Parti Türk pasaportuyla vizesiz ve kapıda vize ile seyahat edilebilen ülke sayısını 42'den 118'e çıkardı. Gurbetçi vatandaşa dövizle bireysel emeklilik imkanı sundu. Borçlanma yoluyla emekli olanlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanıdı. Dövizle askerlik imkanı sunulurken, 21 günlük temel eğitim şartı kaldırıldı. Yurt dışından getirilen taşıtların kalma süresi 185 günden dört yıla çıkarıldı. THY'nin 2002'de 78 olan uçuş noktası günümüzde 350'ye yükseldi.

EMRAH ÖZCAN

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