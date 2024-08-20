Belediye Başkan Yardımcısı Meclis üyesini silahla öldürdü
Antalya'nın Serik ilçesinde, eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Z.Y, belediyenin eski meclis üyesi H.A.T'i silahla ateş ederek öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 08:28, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:23
Belkıs Mahallesi'nde bir düğüne davetli olarak katılan geçen dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Z.Y. (63) ile aynı dönem Serik Belediyesi meclis üyeliği yapan T. (45) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.Y. yanında taşıdığı silahla T.'ye ateş etti.
Düğünde bulunan bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı T., olay yerine gelen sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Z.Y, polislerce gözaltına alındı.