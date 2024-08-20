Belediye Başkan Yardımcısı Meclis üyesini silahla öldürdü

Belkıs Mahallesi'nde bir düğüne davetli olarak katılan geçen dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Z.Y. (63) ile aynı dönem Serik Belediyesi meclis üyeliği yapan T. (45) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.Y. yanında taşıdığı silahla T.'ye ateş etti.

Düğünde bulunan bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı T., olay yerine gelen sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Z.Y, polislerce gözaltına alındı.