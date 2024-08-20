Üniversite kayıtları 23 Ağustos'a kadar sürecek

Üniversitelere kayıt maratonu başladı. Üniversite kampüsleri yeni öğrenciler ve aileleri ile doldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazananlar 23 Ağustos'a kadar işlemlerini yapabilecek. Elektronik kayıtlar için ise son tarih 21 Ağustos.

Birçok aile elektronik kayıt yerine üniversitelere bizzat gitmeyi tercih etti. Öğrenciler kadar onlar da heyecanlıydı..

Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilecek

Üniversitelere kayıt süreci tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar ilan edilecek. Herhangi bir programa yerleşemeyen üniversite adayları bu süreçte ek tercih yapabilecek. Yurt başvurularının da kayıtların tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.