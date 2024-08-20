Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurlarında yukarı yönlü seyir sürüyor.

Dolar/TL, güne 33,77 seviyesine yakın başladı. Euro/ ise 37 seviyesinin üzerinde işlem gördü.

Bugün iç piyasada Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Hazine ihaleleri izlenecek. Hazine, bugün ağustos ayının son iki ihalesini düzenleyerek aylık borçlanma programını tamamlayacak.

Türk Lirası, dolar karşısında hafta başından bu yana yüzde 0,2, ay başından bu yana ise yüzde 1,9 değer yitirdi.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

TCMB, para politikası kararını saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistler politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakıyor.

Politika faizinde değişiklik beklenmese de, Para Politikası Kurulu (PPK) karar metnindeki olası değişiklikler yakından izlenecek. Bankacılar PPK'da likidite, iç talep ve faiz artışı ihtimalinin azalması nedeniyle bu konulardaki yönlendirmenin değişip değişmeyeceğini izleyecekler.

KÜRESEL PİYASALAR

Piyasalarda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gideceğinin sinyalini vereceği beklentileriyle pozitif seyir sürüyor.

Fed, yarın temmuz ayında para politikası toplantısının tutanaklarını açıklayacak. Yatırımcılar toplantı tutanaklarından ABD'de faizlere ilişkin ipucu arayacak.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole'da konuşma yapacak. Merkez Bankası yetkililerinden gelen faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren açıklamalar sonrası dolar güç kaybetti. Dolar endeksi, 101,76 ile yedi aydan uzun sürenin dip seviyesine çekildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen anlaşmazlıkların önüne geçmek üzere Washington tarafından sunulan "geçiş teklifini" kabul ettiği yönünde haberler de risk iştahını artırdı.