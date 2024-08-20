Türkiye'den muhteşem 'Süper Ay' manzaraları
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay, yurdun dört bir yanında muhteşem manzaralar oluşturdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 09:50, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:57
Akşam saatlerinde gökyüzünde nadir görülen 'Süper Mavi Ay', Türkiye'nin birçok noktasında muhteşem manzaralar oluşturdu.
Dün gece "Süper Mavi Ay" olarak tanımlanan doğa olayı Türkiye'nin birçok noktasında görüntülendi.
Ankara'da Anırkabir ve Kocatepe Camii, İstanbul'da Galata Kulesi ve Çamlıca Camii ile birlikte görsel şölen oluşturdu.
İşte Yurdun dört bir yanından 'Süper Ay' manzaraları