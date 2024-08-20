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Altının gramı 2 bin 719 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 719 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 10:18, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:18
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Altının gramı 2 bin 719 liradan işlem görüyor

Dün, 2 bin 695 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, bu seviyelerden gelen alımlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 2 bin 717 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 2 bin 719 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 513 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 983 liradan satılıyor.

Dün satış ağırlık bir seyir izleyen altının ons fiyatı günü yüzde 0,17 düşüşle 2 bin 503,6 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 2 bin 504 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, resesyon korkularının da etkili olduğu ABD'de Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Perşembe ve cuma günleri ise Kansas City Fed Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed başta olmak üzere merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Para piyasalarında Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,88'de dengelenirken, dolar endeksi ise dün yüzde 101,85 ile 2 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Analistler, Fed'in faiz indirim sürecine girme ihtimalinin güçlenmesinin ons altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 450 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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