Afyonkarahisar'da motosikletin traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde motosikletin traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 10:30, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:31
K.D. (29) idaresindeki 06 DSZ 112 plakalı motosiklet, Gökçek köyünde aynı istikamette seyir halinde olan Ş.Ö'nün (55) kullandığı 58 EE 631 plakalı traktöre çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü K.D. ile motosikletteki N.M'nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi.