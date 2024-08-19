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Kristal Ayaklar Ödül Töreni Ankara'da düzenlendi

Ankara'da düzenlenen "Kristal Ayaklar Ödül Töreni", kadın futboluna gönül veren sporcuları, yöneticileri ve destekçileri bir araya getirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 22:41, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:47
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Kristal Ayaklar Ödül Töreni Ankara'da düzenlendi

Başkent'te düzenlenen "Kristal Ayaklar Ödül Töreni", kadın futboluna gönül veren sporcuları, yöneticileri ve destekçileri bir araya getirdi. Kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek üzere düzenlenen bu anlamlı gecede, Türkiye'de kadın futbolunun gelişimine katkıda bulunanlar ödüllendirilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da konuşmalarıyla geceye damga vurdu.

Bakan Göktaş: "Kız Çocuklarımız Adına Gururlandık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, törende yaptığı konuşmada, "Bu projeyi ilk duyduğumda çok heyecanlandım. Kız çocuklarımız adına gururlandık. Kadın futbolunun, cinsiyet eşitliği anlamında sağladığı katma değeri görmek bizi çok mutlu ediyor," şeklinde konuştu.

Bakan Bak'tan Spor Yatırımlarına Vurgu: "Amatör Ruh Çok Önemli"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye'de spor tesislerine yapılan yatırımlara dikkat çekerek, "Kadın futbolu, voleybol, boks gibi branşlarda büyük başarılar elde ediliyor. Ağrı'daki kadın futbol takımını tebrik ediyorum. Amatör ruh, çocukların gelişiminde çok önemli bir yere sahip," dedi.

Hayaller Yarım Kalmasın: "Kızlarımız Yolundan Dönmesinler"

Sunucu Hande Fırat, gecede ödüller sahiplerine teslim edilirken, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Bu gecede yer alan herkese çok teşekkür ediyorum. Kızlarımızın hayalleri asla yarım kalmasın," diyerek töreni sonlandırdı.

erModern'de düzenlenen törende ödül dalları ve ödülü alan kişilerin listesi şu şekilde;

YILIN FUTBOLCUSU:

EBRU TOPÇU, GALATASARAY PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI

YILIN ORTA SAHA OYUNCUSU:

EBRU TOPÇU, GALATASARAY PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI

YILIN FAIR PLAY ÖDÜLÜ:

HASAN BÜYÜKDOĞAN, FATİH VATAN SPOR

YILIN GAZETECİSİ YORUMCUSU-YAZARI:

ÖZGÜR KAYAOĞLU, WOMEN GOOL DİGİTAL DERGİ EDİTÖRÜ

AYSUN ŞAHİN MUTLU, WOMEN GOOL TV PROGRAM SUNUCUSU

LİVANUR ENGİN, SPORTSTV PROGRAM SUNUCUSU

YILIN UMUT VAAT EDEN GENÇ FUTBOLCUSU:

NİHAL SARAÇ, ALG SPOR KADIN FUTBOL TAKIMI

YILIN GOL KRALİÇESİ:

ARMİSA KUÇ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET GENÇLİK SPOR KULÜBÜ

YAĞMUR URAS, FENERBAHÇE PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI

YILIN TAKIMI:

GALATASARAY PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI

YILIN KADIN FUTBOL GÖNÜLLÜSÜ:

SUAT ÖZCAN, KADIN FUTBOL KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI

YILIN KALECİSİ:

SELDA AKGÖZ, ANKARA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ FOMGET GENÇLİK SPOR KULÜBÜ

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

METİN ÜLGEN, GALATASARAY PETROL OFİSİ KADIN FULBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖR

YILIN KADIN HAKEMİ:

MELİS ÖZÇİĞDEM,

YILIN KADIN FULBOL YATIRIMCISI-SPONSORU:

ALİ GÖZCÜ, ALG SPOR KADIN FUTBOL TAKIMI KULÜP BAŞKANI

YILIN DEFANS OYUNCUSU:

İLAYDA CİVELEK, FENERBAHÇE PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI

YILIN ALT YAPI KULÜBÜ:

DUDULLU SPOR KADIN FUTBOL TAKIMI

YILIN FORVET OYUNCUSU:

NESLİHAN DEMİRDÖGEN, ALG SPOR KULÜBÜ

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