'Doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle fahiş fiyatların önüne geçilecek

Tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesi 15 Eylül'den itibaren devreye alınacak.

Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.

Sektör temsilcileri, 15 Eylül'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle vatandaşların satmak istedikleri veya kiralamak istedikleri mülklerini e-Devlet üzerinden yetki belge numarasıyla istediği gayrimenkul uzmanına yetki verebileceğini söyledi.