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BDDK'dan enflasyon muhasebesi için yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin enflasyon muhasebesi uygulamasına geçişi için yönetmelik ve tebliğ taslağı hazırladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 11:57, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:59
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BDDK'dan enflasyon muhasebesi için yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kuruma bağlı şirketlerin enflasyon muhasebesine geçiş hazırlıkları kapsamında, düzeltmeden kaynaklanan farkların finansal tablolarda gösterilmesine ilişkin farklı taslaklar hazırladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, kurulun 11 Ocak 2024 tarihli ve 10825 sayılı kararı uyarınca bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine karar verildiği bildirildi.

Buna göre, şirketlerin ödenmiş sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farkların bankalarda ana sermayenin bir unsuru olan çekirdek sermaye içerisinde yer alma gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu farklar, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin finansal durum tablosunda (bilançoda) ayrı bir satırda gösterilmesini teminen bankaların öz kaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı, bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağı ve finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin muhasebe uygulamaları ile finansal tabloları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı hazırlanmıştır." ifadelerine yerildi.

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