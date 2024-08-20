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Sosyal medyada başlayan tartışma düğün salonunda kanlı bitti

Antalya'nın Serik ilçesinde önceki dönem Serik Belediye Meclis Üyesi Hasan Ali Tuncer (40) ile aynı dönem Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım arasında daha önce sosyal medya üzerinden başlayan tartışma karşılaştıkları düğünde kanlı bitti. Ziya Yıldırım, Hasan Ali Tuncer'i silahla vurarak öldürdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 16:21, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:23
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Sosyal medyada başlayan tartışma düğün salonunda kanlı bitti

Olay, Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Daha önce ikili arasında sosyal medya üzerinden atışmaların yaşandığı öğrenilirken Yıldırım ile Tuncer davetli oldukları düğünde karşılaştılar. Aralarında çıkan tartışma sonrası eski belediye başkan yardımcısı Ziya Yıldırım, yanında getirdiği tabanca ile eski belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'e 3 el ateş ederek yaraladı.

Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yüksek inşaat mühendisi Tuncer, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eskiden öğretmen olan ve geçen dönem belediye başkan yardımcılığı yapan Ziya Yıldırım, yakalanarak gözaltına alındı. Tuncer'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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