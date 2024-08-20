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Coca Cola boykotlar sebebiyle daralma yaşıyor

Gazze'deki soykırımdan dolayı insanlar tarafından boykot edilen Coca Cola, Türkiye'deki satış hacmi beklentisini 'boykotlar' nedeniyle yatay-düşük-tek haneli büyümeye revize etti. Küçük esnaflar Coca Cola dolaplarını bir bir geri iade etmeye başladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 16:30, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:33
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Coca Cola boykotlar sebebiyle daralma yaşıyor

7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 binden fazla sivili katlederek soykırımına devam eden İsrail'e destek verdiği için yoğun olarak eleştirilen Coca-Cola, KAP'a yaptığı bildirimde Türkiye'deki satış hacmi beklentisini 'boykotlar' nedeniyle yatay-düşük-tek haneli büyümeye revize etti.

Küçük esnafların boykotu İsrail'i tökezletti: Siyonistlerin pazarları daralıyor

Özellikle küçük esnaflar marketlerine koydukları İsrail markalarını raflardan indiriyor. Soykırımcı sermayenin pazarı Türkiye'de düşük-orta ve tek haneli satış hacmi, uluslararası pazarda ise düşük tek haneli satış daralması yaşıyor.

Boykot sonuç veriyor
Gazze'de binlerce masumun kanına giren terör devleti İsrail menşeili Coca Cola'ya karşı başlatılan boykot kampanyası sonuçlarını vermeye daha önce başlamıştı. Şirket 2023'te Türkiye satış hacminin yıllık bazda %5,1; dördüncü çeyrekte ise %21,8 azaldığını açıklamıştı.

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