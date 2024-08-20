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Hasan Arat: Oyuncular 'Çok iyi para alıyoruz' diye gitmek istemiyor

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kadroda düşünmedikleri oyuncularla ilgili çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, "Gitmek istemiyorlar, 'Çok iyi para alıyoruz ve kalalım' diyorlar" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 18:07, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 18:09
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Hasan Arat: Oyuncular 'Çok iyi para alıyoruz' diye gitmek istemiyor

Beşiktaş, sponsorluk anlaşması dahilinde Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen basın toplantısında gündeme dair soruları da yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kontratlı futbolcu fazlalığının sadece Beşiktaş'ın değil, Türkiye birçok kulübün böyle sorunlar yaşadığı söyledi. Çok fazla kontratlı oyuncuları olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Hasan Arat, "Çok ağır şartlar var. Bunu büyük bir hassasiyetle götürmeye çalışıyoruz. Amir'in Rize'ye gidişiyle Ndour'un gelişi arasında saat farkına bakın. O derece hassas çalışıyoruz. Çok çetin pazarlıklar içindeyiz. Oyuncular gitmek istemiyorlar. 'Çok iyi para alıyoruz ve kalalım' diyorlar. Kararlıyız ama bunu taraftara aksettirmek istemiyoruz. Birinci önceliğimiz Beşiktaşlı çocukların mutluluğu. Onlar mutlu olursa hepimiz mutlu oluruz. Şu an Beşiktaşlı çocuklar mutlu. Artık Immobile, Rafa Silva, Paulista ve Semih diyorlar. Beşiktaş, kendi yıldızlarını oluşturdu. Hocamızla birlikte bir hibrit takım oluşturdu. İnşallah bu zor geçecek sezonda uzun bir maratonda sakin olmalıyız. Dikkatli olmalıyız. Transfer toparlaması ve finali yakındır. Beşiktaş camiası huzurlu olsun. Eksiklerimizi biliyoruz. Derin bir kadro var. İnşallah Beşiktaş çocukları sevindirecek" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş şu ana kadar 22 oyuncuyu yolladı ve hala bitmedi"

Transfer limitinde ucu ucuna gidildiğini ve sürecin satranç oyunu şeklinde devam ettiğini aktaran Başkan Arat, "Gitme hamlesi gerçekleştiğinde geliş ancak oluyor. Zaman zaman Demir Ege ve Tayyip gibi Türk oyuncuların transferde adı geçiyor. Hocamız Demir Ege'den çok memnun. Tayyip Talha uzun bir sakatlık süreci yaşadı ve toparlanacak. Yabancı oyunculardan göndermeyi planlıyoruz. Beşiktaş şu ana kadar 22 oyuncuyu yolladı ve hala bitmedi. Bu zorluğu yaşıyoruz. Ancak bu takımın performansını hiç etkilemiyor. Ndour'a 6 aydan beri çalışıyoruz. Beşiktaş, PSG'ye bir bedel ödemedi. PSG'ye teşekkür ediyorum. Çok yakın dostluğumuzu gösterdiler. PSG ile futbol akademileri konusunda girişimlerde bulunacağız" şeklinde konuştu.

"3 oyuncu ihtiyacımız var, çalışmalarımız devam ediyor"

Son dönemde birçok transfer haberinde ismi Beşiktaş ile geçen Angelo Gabriel ile ilgili ise Arat, "Prensip olarak isim açıklamıyoruz. Avrupa'da transfer ağustos sonu gibi kapanıyor. 15 gün içinde çok önemli fırsatların çıkacağını düşünüyoruz. Çok büyük bir hamle içinde olmayacağız. Hamleler belli. 3 oyuncu ihtiyacımız var. Son 15 günü iyi değerlendirmek istiyoruz. Önemli olan maçlarımız" diye konuştu.

Ayrıca Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, genel sekreterlik görevine Kaan Şakul'un getirildiğini açıkladı.

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