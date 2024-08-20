Bayındır'da çıkan orman yangına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçesinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce Karşıyaka, Tire ve Ödemiş ilçesinde son bir haftada çıkan orman yangınlarına ilişkin jandarma ve polis ekiplerince yapılan inceleme sonucunda, yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.