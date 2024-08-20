Datça'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi daha tutuklandı
Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 19:58, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 20:04
İlçede 18 Ağustos'ta çıkan orman yangınıyla ilgili dün gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen yabacı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında dün duyurmuştu. Olayla ilgili dün yabancı uyruklu kişi tutuklanmıştı.