Datça'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi daha tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında dün duyurmuştu. Olayla ilgili dün yabancı uyruklu kişi tutuklanmıştı.

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