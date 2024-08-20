Bolu'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kazada otomobilde sıkışan Salih B. ile panelvanda bulunan Ayşe A. yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Salih B. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.

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