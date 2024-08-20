Bolu'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Döşemealtı Belediye Başkanının makam odasına haciz
Döşemealtı Belediye Başkanının makam odasına haciz
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan kız öğrencilerin meslek edinmelerine destek adımı
Bakanlıktan kız öğrencilerin meslek edinmelerine destek adımı
Fatih Terim ilk kez ifade verdi: Seçil Erzan özel bankacımdı
Fatih Terim ilk kez ifade verdi: Seçil Erzan özel bankacımdı
Bakan Bayraktar: Yeni müjde yok! Müjde işini çıkaralım
Bakan Bayraktar: Yeni müjde yok! Müjde işini çıkaralım
Gram altın rekora doymuyor
Gram altın rekora doymuyor
İlk 7 ayda rekor konkordato talebi: İşte en riskli sektör
İlk 7 ayda rekor konkordato talebi: İşte en riskli sektör
Bakan Memişoğlu: Yeni bir şey üreten herkesin arkasında duracağız
Bakan Memişoğlu: Yeni bir şey üreten herkesin arkasında duracağız
Bakan Şimşek: Risk primini düşürdük
Bakan Şimşek: Risk primini düşürdük
Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü
Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü
Bahçeli: 17-25 Aralık, 15 Temmuz'un kuluçka evresidir
Bahçeli: 17-25 Aralık, 15 Temmuz'un kuluçka evresidir
İstanbul'da ortalama kira 23 bin lira!
İstanbul'da ortalama kira 23 bin lira!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! e-Devlet'te 'e-kira kontratı' yapılacak
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! e-Devlet'te 'e-kira kontratı' yapılacak
Maymun çiçeği pandemiye dönüşür mü? DSÖ'den aşı önerisi
Maymun çiçeği pandemiye dönüşür mü? DSÖ'den aşı önerisi
BDDK'dan enflasyon muhasebesi için yönetmelik
BDDK'dan enflasyon muhasebesi için yönetmelik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP hazırlıkları devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP hazırlıkları devam ediyor
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle fahiş fiyatların önüne geçilecek
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle fahiş fiyatların önüne geçilecek
Üniversite kayıtları 23 Ağustos'a kadar sürecek
Üniversite kayıtları 23 Ağustos'a kadar sürecek
Gayrimenkule eylül ayarı: Konut kredi kampanyalarına dikkat
Gayrimenkule eylül ayarı: Konut kredi kampanyalarına dikkat
Kredi kartında nakit kullanım 5 kat arttı
Kredi kartında nakit kullanım 5 kat arttı
AK Parti kolları sıvadı: Seçim için 'erken' mesai başladı
AK Parti kolları sıvadı: Seçim için 'erken' mesai başladı
Volvo, Türkiye'de sedan satışına ara verecek
Volvo, Türkiye'de sedan satışına ara verecek
Tapudaki rüşvet operasyonunda 6'sı memur 12 şüpheli adli kontrolle serbest
Tapudaki rüşvet operasyonunda 6'sı memur 12 şüpheli adli kontrolle serbest
Vergi denetiminde yeni dönem
Vergi denetiminde yeni dönem
Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Valilikten 'sürücü ile sivil polisler arasında tartışma' görüntülerine açıklama
Valilikten 'sürücü ile sivil polisler arasında tartışma' görüntülerine açıklama
Dilan Polat, tahliye edildi
Dilan Polat, tahliye edildi
Bağımlılıkla mücadele için yeni kurul oluşturulacak
Bağımlılıkla mücadele için yeni kurul oluşturulacak
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş göreve başladı
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş göreve başladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bolu'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 21:34, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 21:37
Yazdır
Bolu'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Bolu-Mudurnu kara yolunda Salih B. idaresindeki 14 AK 042 plakalı otomobil ile Mustafa A. yönetimindeki 41 HH 461 plakalı panelvan, Sarıyer köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan Salih B. ile panelvanda bulunan Ayşe A. yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Salih B. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Salih B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber