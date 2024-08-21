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21 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

21 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 00:01, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 00:02
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21 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çınar Boru Asitleme Fabrikası açılış törenine katılacak, valiliği ziyaret edecek, Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapacak.

(Zonguldak/10.00/12.15/15.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tatvan Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, valiliği ziyaret edecek ve İl koordinasyon toplantısına katılacak ardından belediye başkanlığına ve AK Parti il Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Bitlis/12.15/14.30/16.00/16.30)

3- TÜİK, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

2- Çin Başbakanı Li Çiang, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile 29. Rusya-Çin Hükümet Başkanları toplantısına katılacak.

(Moskova)

GÜNCEL

1- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün cenazesi, öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

(Ankara/12.59)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına Wankdorf Stadı'nda konuk olacak.

(Bern/22.00)

2- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Feriye Lokantası'nda düzenleyeceği basın toplantısında, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirecek.

(İstanbul/10.00)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi fikstür çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

4- Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda yapacağı ilk maç öncesi Stockhorn Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Thun/20.00)

5- RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu UEFA Konferans Ligi play-off turunda İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibiyle deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesi Tallaght Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, turuncu-lacivertliler son antrenmanını da burada gerçekleştirecek.

(Dublin/20.30/21.00)

6- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve oyuncusu Borna Barisic, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi St. Gallen ile deplasmanda oynanacak ilk maç öncesi Kybunpark'ta basın toplantısı düzenleyecek, bordo-mavili ekip son antrenmanını burada yapacak.

(St. Gallen/19.30/20.00)

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