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Aydın'da yoldan çıkan otobüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 07:25, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 06:09
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Aydın'da yoldan çıkan otobüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Y.A. idaresindeki 34 BK 9643 plakalı ait yolcu otobüsü Hallaçlar mevkiinde yoldan çıkarak şarampole girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri şoförlerden Murat Yalçınkaya'nın yaşamı yitirdiğini belirledi, yaralı 10 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

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