Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü
Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 08:59, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:06
Cengiz A. (23) idaresindeki 06 TBS 44 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Mustafa Ö'nün (50) kullandığı 19 UP 244 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada otomobilde bulunan Nurcan Yalnız (24) hayatını kaybetti. Cenaze Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralanan sürücü Cengiz A. ise ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.