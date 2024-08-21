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Yangınlar çözüm vardiya sistemi!

Orman mühendisleri, biri sönmeden diğeri başlayan yangınlara karşı yapılması gerekenleri anlattı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 09:12, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:13
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Yangınlar çözüm vardiya sistemi!

Yeşil vatanda binlerce dönüm orman kül oldu. Toplam 247 noktada çıkan yangınlar büyük oranda kontrol altına alınırken Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz "Aynı kabusu yaşamak istemiyorsak bu sistem kökten revize edilmeli" dedi. Sorularımızı cevaplayan Türkyılmaz, dünyada yangınla mücadele konseptinin değiştiğine dikkat çekerek şunları söyledi: Türkiye önleyici tedbir protokolünü gözden geçirmeli.

Bazen aynı ekip üç dört gün alandan ayrılamıyor. Koruculuk veya benzeri kesintisiz gözetim ve en azından yedi aylık periyotta vardiya sistemine geçilmeli. 45 bin Orman Genel Müdürlüğü çalışanı var ve bunun takribi 20 bini yangınla ilintili personel. Ancak sahada olanlar bu oranın daha küçük parçası. Bu durumda yangın öncesi ve sonrasıyla ilgili tedbir ve çabalar yetersiz kalıyor. Yangın öncesi mücadele timleri kurulmalı. Bu sadece memur temelli olmak zorunda değil. Özel güvenlik şirketleri ve benzeri modeller de uygulanabilir. Elimizdeki istatistiklerin çoğu yangının yasak alan ihlalinden çıktığını gösteriyor. Caydırıcı yaptırımlar maalesef uygulanmıyor. Cezalar artırılmalı.

HAVA İLE SÖNME OLMAZ

Hiçbir yangın sadece havadan yapılan müdahale ile sönmez. Bu noktada belirleyici olan yerdeki faaliyetler. Bu bakış açısı da değişmeli. 26 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA'dan oluşan hava filomuz var. Yer-hava koordinasyonu doğru olmazsa atılan su ve yapılan sortilerle sonuç almak imkansız.

YEŞİL EGE GRİYE DÖNDÜ

İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta 13 Ağustos'tan itibaren etkili olan orman yangınlarına karşı ekipler alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele etti. İzmir Karşıyaka'da yeşil alanların yanı sıra 16 ev yandı. Hızla büyüyen alevler Bayraklı ile Çiğli'deki ormanlık alanlara da yayıldı. Cansiparane verilen mücadeleden üç gün sonra yangın kontrol altına alındı. Manisa Gördes'de 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan yangın ise beş gün sürdü. Vatandaşlar emek verdiği ağaçlarının yanışını gözyaşlarıyla izledi. Aydın'ın Bozdoğan-Kavaklıdere kara yolu da alevlerle mücadelenin başka bir adresi oldu. Yangın 19 Ağustos'ta büyük oranda söndürüldü. Uşak Eşme ile Manisa Sarıgöl'deki yangınlar da ormanlık alanları küle çevirdi.

Söndürme çalışmaları sonrası ortaya çıkan görüntü felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Etkileyici güzelliğe sahip olan Ege'deki yeşil alanlar, kara ve gri renge dönüştü.

ERDOĞAN: GEREKEN ADIMLAR ATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, "Kısa zamanda bunlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. Bu konuda ilgili arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

YILMAZ BİLGEN

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