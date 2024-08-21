Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurlarında kademeli yükseliş sürüyor.

Dolar/TL, güne 33,90'ın biraz üzerinde başladı. Piyasalarda risk iştahını ve Fed'den beklenen faiz indirimlerini şekillendirecek veri ve açıklamalar takip edilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Banka, enflasyonda belirgin bozulma görülmesi halinde politika duruşunu sıkılaştıracağı ifadesini karar metninde korudu.

TCMB ayrıca enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu teyit ederken, hizmet enflasyonundaki katılığın da altı çizildi.

Türk Lirası, dolar karşısında hafta başından bu yana yüzde 0,6, ay başından bu yana ise yüzde 2,2 değer kaybetti.

KÜRESEL PİYASALAR

Fed, bugün temmuz ayındaki para politikası toplantısının tutanaklarını açıklayacak. Yatırımcılar toplantı tutanaklarından Fed'in faiz politikasına ilişkin ipucu arayacak.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole'da yapacağı konuşma da yakından takip edilecek.

Bugün ayrıca ABD'de aylık tarım dışı istihdam verilerinde yapılan revizyon açıklanacak. Revizyon sonucu tarım dışı istihdam rakamlarının düşüş kaydetmesi, yani ekonominin faizlerin düşürülmesine ihtiyaç duyduğu beklentisine destek vermesi bekleniyor.

Vadeli işlemlere göre ABD'de gelecek ay 25 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi fiyatlanırken, 50 baz puan büyüklüğünde bir faiz indirimine ise üçte bir olasılık veriliyor.