Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM, internet sitesinden Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı eleme sınavı başvurularının başladığını açıkladı
ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme), 6 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 21-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 21 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-Sayıştay Eleme Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Sağlık
Durumu/Engel Bilgi Formu