Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme), 6 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 21-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 21 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-Sayıştay Eleme Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu



Aday Başvuru Formu



Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu



Başvuru Merkezleri