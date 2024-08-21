Bakan Şimşek'in istifa ettiği iddiasına açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada ifadeler şu şekilde olurken, Bakan Şimşek'in de kişisel sosyal medya hesabından paylaşımı 'retweet'lediği görüldü:

"Bakan Şimşek'in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."