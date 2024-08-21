ABD'li bankalardan Türkiye için faiz tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken kararın ardından Bank of America, Morgan Stanley ve Citigroup gibi önde gelen finans kuruluşları, Türkiye'deki para politikasının geleceğine dair farklı tahminlerde bulundu.

TCMB dün politika faizini beklendiği gibi yüzde 50'de sabit tutarken, karar metninde enflasyonda belirgin bozulma görülmesi halinde politika duruşunu sıkılaştıracağı ifadesini korudu.

Merkez ayrıca enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu teyit ederken, hizmet enflasyonundaki katılığın da altını çizdi.

Bazı ekonomistler ve piyasa oyuncuları yılın son çeyreğinden itibaren TCMB'den faiz indirimi geleceğini beklerken bazıları ise yılın geri kalanında faiz indirimi gelmeyeceğini ileri sürdü. Karar metni ise faiz indiriminin zamanlaması hakkında ipucu vermedi.

BOFA'DAN FAİZ TAHMİNİ

Bank of America (BofA) Securities tarafından dün yayımlanan değerlendirmede, yeni faiz indirimleri beklentisi doğuracağı için ilk faiz indiriminin ne zaman yapılacağının önem taşıdığı ifade edildi.

Analizde, "İlk olarak makroihtiyati tedbirlerin kaldırılması sıkı duruşu bozmadan kredi faiz oranlarını düşürebilir ve politika faizini indirmeden önce zaman kazandırır. Baz beklentimiz TCMB'nin aralıkta faiz indirimine gitmesi. Ancak verilerin akışına göre bu gelecek yıl ilk çeyreğe veya kasım ayına kayabilir" denildi.

MORGAN STANLEY'DEN SÜRPRİZ TAHMİN

Morgan Stanley ise Türkiye'de faizlerinin 2024'ün geri kalanında değişmeyeceğini tahmin etti.

Banka ekonomisti Hande Küçük dün yayınladığı bir raporda, Merkez Bankası'nın faiz açıklamasının Morgan Stanley'nin yılın geri kalanında faizlerin değiştirilmeyeceği yönündeki tahminini desteklediğini yazdı.

Küçük, politika yapıcıların politika faizini değiştirmemelerine ve ek araçlara ilişkin yeni bir sinyal vermemelerine rağmen "şahin bir sürpriz" yapmayı başardıklarını söyledi.

Notta TCMB'nin aylık enflasyon eğilimi sürdürülebilir bir şekilde yüzde 1,5'e gerilemeden önce gevşeme adımlarına başlamasının çok olası olmadığı ifade edildi.

CITI'DEN TCMB TAHMİNİ

Citigroup ekonomistleri ise Türkiye'de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 45 civarında kaydedileceğini öngörürken Merkez Bankası'nın kasım ayına kadar indirim yapmayacağını öngördü.

İlker Domaç'ın da aralarında bulunduğu ekonomistler, ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlamanın "erken bir gevşeme riskini artırdığını" söyledi.

Ekonomistlere göre, TCMB'nin büyük ölçüde döviz kuruna dayanan enflasyonla mücadele stratejisi, hizmet fiyatlarının döviz kuru disiplinine tepki vermemesi durumunda daha az etkili olabilir.