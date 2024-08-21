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Cevdet Yılmaz: Zenginlere vergi affı hiç bir aşamada gündemde değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, vergi paketine ilişkin açıklamalar yaptı. Yılmaz, "Zenginlere vergi affı hiç bir aşamada gündemde değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 12:48, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 12:49
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Cevdet Yılmaz: Zenginlere vergi affı hiç bir aşamada gündemde değil

Yılmaz X hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır." dedi.

Yılmaz şöyle devam etti:

"Meclis'imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis'imizin taktiri ile yasalaşmıştır.

Bu süreçlerde "zenginlere vergi affı" hiç bir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur.

Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır."

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