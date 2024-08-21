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Köpeklerin öldürdüğü Özçelik'in hastane raporunda dehşetin izleri

Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in ölüm raporuna ulaşıldı. Raporda saldırıya uğrayan şahsın entübe edildiği, vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü 10 santimetre civarında derin kesiler bulunduğu belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 13:23, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 13:28
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İstanbul Fatih'te sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden zihinsel engelli Ayhan Özçelik'in hastane raporuna vücudunda derin kesiler bulunduğu ifade edildi.

Fatih'teki üzücü olayda hayatını kaybedenzihinsel engelli Ayhan Özçelik'in hastane raporuna ulaşıldı. Özçelik'in ölmeden önce yaralı olarak götürüldüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan adli raporda, köpek ısırması sonrası sağlık ekiplerince hastaneye getirildiği ve kendisine 6-7 sokak köpeğinin saldırdığı belirtildi.

Raporda, Özçelik'in entübe edildiği ve vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü 10 santimetre civarında derin kesiler bulunduğu belirtildi.

Ayhan Özçelik'in boyun kısmının sağında ve solunda 3 derin kesik olduğu belirtilen raporda, vücudundaki diğer kesilerin yerleri ve büyüklükleri anlatıldı.

Adli raporda, Özçelik'e tetanos ile kuduz aşısının da yapıldığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU

Esenler'de ikamet eden zihinsel engelli Ayhan Özçelik (40), dün Fatih Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaretten dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından bugün Habipler Yayla Mezarlığı'na defnedilmişti.

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