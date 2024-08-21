İçişleri Bakanlığı vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

Trabzon'da yayla evinde yangın: 3 ölü
Trabzon'da yayla evinde yangın: 3 ölü
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Köpeklerin öldürdüğü Özçelik'in hastane raporunda dehşetin izleri
Köpeklerin öldürdüğü Özçelik'in hastane raporunda dehşetin izleri
Cevdet Yılmaz: Zenginlere vergi affı hiç bir aşamada gündemde değil
Cevdet Yılmaz: Zenginlere vergi affı hiç bir aşamada gündemde değil
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulamasıyla ilgili detaylar belli oldu
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulamasıyla ilgili detaylar belli oldu
ABD'li bankalardan Türkiye için faiz tahmini
ABD'li bankalardan Türkiye için faiz tahmini
TBMM'de sandalye dağılımı değişti: İşte partilerin vekil sayıları...
TBMM'de sandalye dağılımı değişti: İşte partilerin vekil sayıları...
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
Vatandaşı ek iş vaadiyle dolandırıyorlar
Vatandaşı ek iş vaadiyle dolandırıyorlar
Yangınlar çözüm vardiya sistemi!
Yangınlar çözüm vardiya sistemi!
Döşemealtı Belediye Başkanının makam odasına haciz
Döşemealtı Belediye Başkanının makam odasına haciz
Azalan nüfus için büyük tarama! En az 3 çocuğu olana maaş gibi yardım
Azalan nüfus için büyük tarama! En az 3 çocuğu olana maaş gibi yardım
Yurt dışı siparişlerde vergi ve limit değişti
Yurt dışı siparişlerde vergi ve limit değişti
Elazığ ve Kahramanmaraş'ta deprem
Elazığ ve Kahramanmaraş'ta deprem
Altın'da düşük ayarlı tuzak! Sosyal medya kuyumcularına dikkat edin
Altın'da düşük ayarlı tuzak! Sosyal medya kuyumcularına dikkat edin
Yeni anayasada üç önemli hedef!
Yeni anayasada üç önemli hedef!
Bakan Tunç: Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarlarını korumakta kararlıyız
Bakan Tunç: Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarlarını korumakta kararlıyız
Bakanlıktan kız öğrencilerin meslek edinmelerine destek adımı
Bakanlıktan kız öğrencilerin meslek edinmelerine destek adımı
Fatih Terim ilk kez ifade verdi: Seçil Erzan özel bankacımdı
Fatih Terim ilk kez ifade verdi: Seçil Erzan özel bankacımdı
Bakan Bayraktar: Yeni müjde yok! Müjde işini çıkaralım
Bakan Bayraktar: Yeni müjde yok! Müjde işini çıkaralım
Gram altın rekora doymuyor
Gram altın rekora doymuyor
İlk 7 ayda rekor konkordato talebi: İşte en riskli sektör
İlk 7 ayda rekor konkordato talebi: İşte en riskli sektör
Bakan Memişoğlu: Yeni bir şey üreten herkesin arkasında duracağız
Bakan Memişoğlu: Yeni bir şey üreten herkesin arkasında duracağız
Bakan Şimşek: Risk primini düşürdük
Bakan Şimşek: Risk primini düşürdük
Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü
Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü
Bahçeli: 17-25 Aralık, 15 Temmuz'un kuluçka evresidir
Bahçeli: 17-25 Aralık, 15 Temmuz'un kuluçka evresidir
İstanbul'da ortalama kira 23 bin lira!
İstanbul'da ortalama kira 23 bin lira!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! e-Devlet'te 'e-kira kontratı' yapılacak
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! e-Devlet'te 'e-kira kontratı' yapılacak
Maymun çiçeği pandemiye dönüşür mü? DSÖ'den aşı önerisi
Maymun çiçeği pandemiye dönüşür mü? DSÖ'den aşı önerisi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İçişleri Bakanlığı vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 buçuk milyon Suriyeli kişiye vatandaşlık verildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı, vatandaşlık alan kişi sayısının 238 bin 768 olduğu ifade edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 13:38, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 13:39
Yazdır
İçişleri Bakanlığı vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

Genel Müdürlük, bir televizyon programında ileri sürülen "Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye Türk vatandaşlığı verildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

238 bin 768 Suriyeli vatandaşlık aldı

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısının 238 bin 768 olduğu, bunlardan 134 bin 624'ünün reşit, 104 bin 144'ünün ise çocuk olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni Kabine dönemimizde ise 101'i reşit, 82'si çocuk olmak üzere toplam 183 Suriye uyruklu kişi Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 2,5 milyon Suriye uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Bakanlığımızın Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin resmi sayıları ortadayken gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutum olup dezenformasyon içerikli bu iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber