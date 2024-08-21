Trabzon'da yayla evinde yangın: 3 ölü
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaylada bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken evde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 13:52, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:16
Haçovit Yaylası'nda Arif A'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evdeki incelemede 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
Cenazeler, işlemlerin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.