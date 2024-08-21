Türkiye yatırımlar için cazibe merkezine dönüşüyor

Türkiye, dört bir yanında yükselen fabrikalarla artık küresel tedarik zincirlerinin önemli bir oyuncusu olurken, coğrafi konumu, genç nüfusu ve nitelikli iş gücü ile de global markaların yatırım ve AR-GE üssü olma yolunda en önemli adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Son olarak dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırım kararı, Türk otomotiv sanayisi için yeni bir dönemin kapılarını araladı. Otomobil üretmekten ziyade, Türkiye'yi küresel bir teknoloji ve AR-GE üssü haline getirmeyi amaçlayan söz konusu yatırım kararının, bir "kelebek etkisi" yaparak Türkiye'de yatırım yapmayı planlayan başta otomotiv olmak üzere birçok sektörden küresel markaya da referans olacağı öngörülüyor.

Ayrıca doğrudan 5 bin kişiye, dolaylı olarak da 25 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen yatırım olgunlaştıkça, otomotiv yan sanayisi başta olmak üzere otomotiv sektörüyle güçlü tedarik bağlantıları bulunan farklı sektörlerde de yeni yatırımların kapılarının aralanması bekleniyor. Yüksek katma değerli bu yatırımla BYD, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçları Türkiye'de üretecek. Ardından üretilen araçları, başta Avrupa pazarları olmak üzere dünyaya Manisa'dan ihraç edecek.

Türkiye, değişen dünyanın trendlerine ayak uyduruyor

Türkiye, değişen dünyanın mobilite ve teknoloji trendlerine de hızla ayak uyduruyor.

Türkiye, son yıllarda sıfırdan inşa ettiği AR-GE ve inovasyon ekosistemi, güçlü üretim altyapısıyla otomotiv sektörünün yeni mobilite ekosistemi dönüşümüne önemli katkı sağlayacak konuma geliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde, hızlı şarj istasyonlarının kurulumu desteklenerek çevre dostu elektrikli araçların yurdun dört bir köşesinde kullanımının yaygınlaşmasının önünü açıldı. Bakanlığın sağladığı desteklerle 7 bin 600'ü hızlı şarj olmak üzere 20 bin 900 şarj bağlantı noktasına ulaşıldı. Ayrıca hızlı şarj altyapısı da bir yılda 5 katına çıkarıldı.

BYD'nin yatırım süreci devam ediyor, diğer markalar planlarını açıklıyor

Yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanması kararı da sonuçlarını verdi. Kararın ardından, sıklıkla "Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı" olarak gördüklerini dile getiren Çin markaları, eylem ve yatırım planlarını açıklamaya başladı.

BYD'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımına ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, Türkiye'de yatırıma en yakın adaylardan biri de Chery markası olarak öne çıkıyor. Chery'nin Türkiye'de yatırım konusunda uzun zamandır çalıştığı, titizlikle tüm fizibilite çalışmalarına devam ettiği ve tüm çerçeveyi masada detaylıca görüştüğü belirtiliyor.

Ayrıca Chery dışında Skywell ve MG gibi markaların da Türkiye'de yatırım konusunda çalışmalarına devam ettiği biliniyor. Bu markaların yanı sıra Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri olan DFSK'nin Türkiye operasyonları, markanın Avrupa'ya açılan kapısı olarak önemini artırmaya devam ediyor.

Şirket, Türkiye'yi, DFSK'nin "Avrupa Eğitim Merkezi" olarak konumlandırıldı. Bu kapsamda, Türkiye'deki deneyimli ekip Avrupa operasyonları için eğitimler vermeye başladı. Türkiye'ye yatırım konusunun da değerlendirildiği bildirildi.