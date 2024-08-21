Şimşek: Türkiye'ye 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye'nin aldığı yatırımlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Şimşek'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. 2003'ten önce yüzde 0,2 olan küresel doğrudan yatırımlardan aldığımız pay 2003-2023 döneminde yüzde 0,9'a çıktı. Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizde hedefimiz 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1,5'e yükseltmek. Programımızın ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız."