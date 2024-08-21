Sosyal medya'da 'duvar yazısı' cinayeti

İstanbul'da Ayazağa Mahallesi'nde Emir Koçhan ve arkadaşları bir duvar yazısının önünde fotoğraf çekildi.

Ardından Koçhan bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımın altına yapılan yorumlar ise tartışmalara neden oldu. Olaydan bir süre sonra Koçhan, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi'ne gitti.

Durumu öğrenen karşı tarafında olay yerine gelmesiyle çıkan kavgada Emir Koçhan ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Koçhan, hayatını kaybetti. Olaya karışan 4 kişi tutuklandı.