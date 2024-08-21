MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran/Urumiye kökenli Naze Ad kod Mehnaz Omarı yakalanarak cezaevine gönderildi.

İranlı Mehnaz Omarı, Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu. Ayrıca, PKK/KCK'lı Omarı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. Omarı, örgüt adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.

Finlandiya yapılanması ile ilgili bilgiler ele geçirildi

Uzun süredir MİT'in takibinde olan Naze Ad kod Mehnaz Omarı, düzenlenen başarılı bir operasyonla İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mehnaz Omarı'nın yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.