Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı bir ilçede yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ilk kez Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışında bir ilçede yapılması için hazırlıklar başladı.

Bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, ilçedeki dernek başkanları ve STK temsilcileri ile istişare toplantısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar Ahlat'ta toplanacak

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, bir ilk olarak Kabine Toplantısı'nın Ahlat'ta yapılacağını söyledi.