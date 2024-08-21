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5 ildeki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 18:32, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 18:33
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5 ildeki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol hükümleri uygulanarak, 2'si ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da 18 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

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