5 ildeki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da 18 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

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