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22 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

22 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 00:01, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 00:03
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22 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Kadınlar Forumu açılışına katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Ulanbator)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Bulvarı Rezerv Alan Şantiye Alanı'nı ziyaret edecek.

(Adıyaman/14.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kilis'te valilik ve esnaf ziyaretinde bulunacak, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. Gaziantep Valiliğini de ziyaret edecek Bakan Tekin, Afet Bölgesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kilis/10.00/10.30/11.00/Gaziantep/14.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde Valiliğini ziyaretinin ardından Niğde OSB Toplu Açılış ve Temel Atma Törenine katılacak, Nevşehir Valiliğini ziyareti sonrasında, Nevşehir AHİKA Toplu Açılış ve KOP Projeleri İmza Törenine katılacak.

(Niğde/11.00/Nevşehir/14.15)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi Lansman Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/14.30)

5- TÜİK, ağustos ayı tüketici güven endeksini, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olacak.

(Thun/21.30)

2- UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Başakşehir, İrlanda'nın St. Patrick's ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Dublin/21.45)

3- UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak.

(St. Gallen/22.00)

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