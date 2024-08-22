Muğla'da 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem meydana geldi
Muğla Datça açıklarında denizde 4.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 03.19 sularında olan deprem yerin 22 kilometre derinliğinde oluştu ve kısa süreli paniğe neden oldu. İşte detaylar...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 03:35, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 04:49
Muğla Datça'da 4.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 03.19 sularında olan deprem yerin 22 kilometre derinliğinde oluştu ve kısa süreli paniğe neden oldu.