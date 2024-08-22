CHP'li belediyelerden Özgür Özel'e yoğun baskı: Erdoğan'la görüş

CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Belediyeler Eş Güdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısında CHP liderine taleplerini ileten belediye başkanları, özellikle "borçların kaynağından tahsil edilme uygulaması"ndan vazgeçilmesi isteğinde bulundu. Başkanlar, Özel'e açıkça "Toplu sözleşme dönemi yaklaşıyor. Durum böyle giderse maaş ödeyemez hale geliriz" dedi.

KURMAY BASKISI

Belediye başkanlarının yanı sıra CHP kurmayları da Özel'e Erdoğan ile görüşme baskısında bulundukları ifade edildi. CHP'li kurmaylar, belediyelere gelebilecek prim borcu kaynaklı hacizlerin önüne geçmek ve faizlerin silinmesi için CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmesini talep etti. Görüşme gerçekleşirse seçimden sonra iki lider dördüncü defa bir araya gelmiş olacak.

ŞİMŞEK VE KURUM

Bu arada, belediyelerin borçlarının yapılandırılması ve gelirlerini artırıcı adımlar atılması amacıyla CHP'li genel başkan yardımcılarının da devreye girmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten, Gökhan Zeybek'in de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan randevu isteyeceği öğrenildi.

"YİNE ÖDEMİYORLAR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın, borçlarını yapılandırabilen CHP'li belediyelerin de borçlarını ödemediğini söyledi. Yalçın "Yeniden yapılandırma kanunu çıktı. Madem ödeyecektiniz, orada niye ödemediniz? Hatta bazı şirketlerle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapılandırma başvurusunda bulundu ve taksitlerini ödemeden yapılandırma dosyalarını iptal etti. CHP'li belediyeler, sigorta prim borcunu ödemiyor, sonra da çıkıyor ve 'SGK'yı batırdınız' diyor" ifadelerini kullandı.

SAMET EKER