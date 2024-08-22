Zehir tacirlerine 'Narkoçelik-33' operasyonu: 46 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Bingöl, Kocaeli, Kırklareli, Sakarya, Manisa, Edirne, Adana, Sinop, Karabük, Isparta, Mardin, Iğdır, Erzurum, Batman ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca "Narkoçelik-33"operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

18 ilde düzenlenen "Narkoçelik-33" operasyonlarında; 1 ton 521 kg uyuşturucu madde, 11 milyon 936 bin 886 adet kök kenevir ve kök skunk, 4 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek"

Operasyonlarda 63 zehir taciri yakalandı, 46'sı tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Sokaklarımızdan bunları temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."