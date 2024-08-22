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Altının gramı 2 bin 731 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 731 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 09:48, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:49
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Altının gramı 2 bin 731 liradan işlem görüyor

Dün, 2 bin 752 lirayı test eden altının gram fiyatı, bu seviyelerde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 2 bin 735 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla 2 bin 731 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 570 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 208 liradan satılıyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve günü 2,512 dolardan kapatan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,30 azalışla 2 bin 505 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor.

Fed'in dün yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istidam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam, söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı.

Analistler, aşağı yönlü revizyonun işgücü piyasasının başlangıçta düşünülenden çok daha erken yumuşamaya başladığını gösterdiğini belirterek Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürmesi yönündeki beklentilerin arttığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüler yüzde 85 seviyesine çıktı.

Analistler, bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının yanı sıra yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 450 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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